Konyaspor'dan TFF'ye sitem

Kulüp ikinci başkanı Şanlı, "Bıçak kemiğe dayanmış vaziyettedir. Bundan böyle skora direkt etki edecek bir tek hakem kararına tahammülümüz kalmamıştır." dedi.

Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Abdullah Şanlı, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yaptıkları maça ilişkin, "Cüneyt hoca gibi dünyaca ünlü bir hakemin adalet dağıtacağı yerde taraftar etkisinde kalarak ev sahibi takımın lehine düdükler çalıp maçı karşı tarafa vermesi ve buna federasyonun sessiz kalması üzüntü vericidir." dedi.



Şanlı, Atiker Konyaspor'un Beşiktaş ile oynadığı ve kazandığı Turkcell Süper Kupa finalinden bu yana sistematik bir şekilde cezalandırıldığını savundu.



Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar benzerine rastlanmamış bir penaltı kararı verdiğini iddia eden Şanlı, "Verdiği kararla ev sahibi takımı maça ortak etmiştir. Esasında uzunca bir süredir kulübümüz bu duruma alıştırılmaya çalışılmaktadır. İnsanların bıçaklandığı, taraftarların bir hiç uğruna öldürüldüğü, hakemlerin dövüldüğü, tribünlerde galiz küfürlerin koro halinde söylendiği karşılaşmalarda dahi ibretlik ceza veremeyen yetkili kurum, topyekün bütün kusurları, suçları, görev ihlallerini, kabahatleri tek bir potada eritip kulübümüzün boynuna yüklemiş ve camiamızı resmen spor kamuoyunun önüne atmıştır." diye konuştu.



Şanlı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) son zamanlarda Konyaspor üzerindeki yaptırımlarından hakemlerin de güç aldığını öne sürerek, şöyle devam etti:



"Kulübümüzün aldığı 5 maçlık cezadan ve sezon başından bu yana yaşanan bazı sıkıntılardan güç alan hakemler de geride kalan 11 maçın tamamına yakınında Atiker Konyaspor'u adeta doğramışlardır. Bu süreçte ayaklar kırılmış, penaltılar çalınmamış, kırmızı kartlar verilmemiş, ofsayttan atılan goller görmezden gelinmiş ve son olarak da Cüneyt Çakır yapacağını yapmış, Demir Grup Sivasspor maçında da hata zincirine yenisini eklemiştir. Cüneyt hoca gibi dünyaca ünlü bir hakemin adalet dağıtacağı yerde taraftar etkisinde kalarak ev sahibi takımın lehine düdükler çalıp maçı karşı tarafa vermesi ve buna federasyonun sessiz kalması üzüntü vericidir. Tüm bunlar göz önüne alındığında Cüneyt Çakır'ın bu hafta alacağı performans puanının da yakın takipçisi olacağız."



Şanlı, Konyaspor'un sahipsiz olmadığını, kulübün arkasında 5 milyona yakın taraftarın "dimdik" durduğunu belirterek, hiçbir dayatma ve zorlamaya asla boyun eğmeyeceklerini vurguladı.



"FEDERASYON ARTIK BİZİ BU CEZALARLA AVUTAMAZ"



TFF'yi radikal kararlar almak için acilen göreve davet ettiklerini aktaran Şanlı, şunları kaydetti:



"Bu haksız ve orantısız saçmalığa 'dur' demenin zamanı gelmiştir. Federasyon ve hakemlerin nazarında bütün takımların aynı seviyede olması elzemdir. Ancak ne yazık ki aynı olaylara farklı cezalar, aynı pozisyonlara farklı kartlar, kararlar verilerek özellikle Anadolu takımları boyunduruk altına alınmaya çalışılmaktadır. Atiker Konyaspor bu düzene bütün unsurlarıyla karşı koymaya kararlıdır. Verdikleri kararlarla koskoca bir şehrin kaderiyle oynayanların 2-3 maçlık mükafat sayılabilecek cezalarla dinlendirilmesi kabul edilemez. Federasyon artık bizi bu cezalarla avutamaz. Diğer taraftan Avrupa'da Türkiye'yi gururla temsil eden ve ülke puanına önemli katkılar sağlayan Atiker Konyaspor, perşembe ve pazar maçları oynamaktadır. Futbolcularımızın yorgunluğuna bir de bariz hakem hatalarının eklenmesi hepimizi demoralize etmiştir. Bu açıdan baktığımızda hakem hatalarının önlenmesinde video hakemliğinin ne kadar önemli olduğunu federasyona ve Merkez Hakem Kuruluna bir kez daha hatırlatmak isteriz."



"Bıçak kemiğe dayanmış vaziyettedir. Bundan böyle skora direkt etki edecek bir tek hakem kararına tahammülümüz kalmamıştır." diyen Şanlı, "Olayları medya kanalıyla büyütüp pireyi deve yapanlar ve buna çanak tutanlar, bugün gelinen noktanın baş mimarlarıdır. Ancak Konya; bütün neferleriyle, üzerine pervasızca gelen herkese hak ettiği karşılığı nezaket ve edebi sınırlar içinde mutlaka verecektir. Son olarak, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı alnımızın teri, bileğimizin hakkıyla kazandığımız için bütün spor kamuoyundan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.



