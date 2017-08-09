Konyaspor'dan süper kupa açıklaması

Konyaspor Kulübü Başkanı Şan, Beşiktaş maçından sonra yaşanan olayları hiçbir zaman tasvip etmediklerini ve bu olayla toplumun karşısında olmaktan hicap duyduklarını söyledi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, Beşiktaş maçından sonra yaşanan olayları hiçbir zaman tasvip etmediklerini ve bu olayla toplumun karşısında olmaktan hicap duyduklarını söyledi.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulunan Ahmet Şan, Konyaspor tarihinde ilk defa Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmanın kendilerine nasip olduğunu belirtti.



Kupaları, Türkiye ve yurt dışında yaşayan Konyalılara armağan ettiklerini ifade eden Şan, Beşiktaş maçında yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.



Maç sonrasında saha içerisinde yaşanan olaylar için sıcağı sıcağını açıklama yaptıklarını hatırlatan Şan, "Hiçbir zaman tasvip etmedik ve etmeyeceğiz. Türkiye'de böyle bir gündem ve bu tür bir olayla toplumun karşısında olmaktan da hicap duyuyorum." diye konuştu.



"DOSTLUĞUMUZ BAKİDİR"



Ahmet Şan, Konyaspor ile Beşiktaş arasında baki bir dostluk olduğunu ve bunun devam etmesi gerektiğini ifade etti.



Beşiktaş ile Konyaspor'un aynı ülkenin takımları olduğunu ve dostlukların ön plana çıkarılması gerektiğini belirten Şan, şunları aktardı:



"Fikret Orman'la bir hukukumuz, dostluğumuz var. Camiadan gelen de bir dostluğumuz var. Maç öncesi ve sonrasında yaşananların, hiçbir zaman iki camiayı bu denli etkilememesi gerekir. Bizim dostluğumuz bakidir. Dostlukların devam etmesi gerekir. Bizim sadece ve sadece dostlukları öne çıkarmamız lazım. Cezayı hak eden kişilere ceza verilmesi konusunda kulübümüz gereken işlemleri başlatmıştır."



"MAKUL BİR CEZA GELİRSE, İTİRAZ ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"



Ahmet Şan, bu konunun gündemde tutulmasından rahatsız duyduklarını ve makul bir ceza gelmesi durumunda itiraz etmeyi düşünmediklerini söyledi.



Atiker Konyaspor olarak, kendi taraftarlarıyla ilgili yaptırımlara hemen başlayacaklarını belirten Şan, şöyle devam etti:



"Sonuç ne olursa olsun hiçbir taviz vermeden bunu gerçekleştireceğiz. Makul bir ceza gelirse itiraz etmeyi düşünmüyoruz. Ancak yılların sıkıntısının, şiddetin ve kötü tezahüratın da cezasını Konyaspor'a kesilmemesini diliyorum. Münferit bir şahsın yaptığı bir eylemin tüm camiaya mal edilmemesi gerekir. Sağduyu çağrısı yapıyorum ve başta Fikret Orman olmak üzere Beşiktaş camiasıyla bundan sonra da dostluğumuzun devam edeceğini beyan ediyorum."



Basın açıklamasının ardından, formada sırt bölümü ve şortla, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki kuzey tribünü için İttifak Holding ile yeni sezon için sponsorluk anlaşması imzalandı.



Düzenlenen törende Şan ve İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahir Atila, şort ve formada bulunacak amblemleri basına tanıttı.