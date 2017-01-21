Konyaspor'dan çay keyfi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Mücadelenin 2. dakikasında Özgün Çek'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kweuke'nin dönerek vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



4. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Douglas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Milosevic, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



22. dakikada Bajic'in ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Halil İbrahim Sönmez'in sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



30. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Ahmet İlhan Özek'in sağdan ortasında, penaltı noktasına yakın bir yerde topla buluşan Kweuke'nin kafa şutunda top direkten döndü. Pozisyonunda devamında Konyasporlu defans oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



35. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Dhurgham İsmail'in soldan ortasında, ceza yayı önünde topla buluşan Atiker Konyasporlu futbolcu Ali Çamdalı meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'ya vermek istedi. Kaleciden öne meşin yuvarlağı kapan Recep Niyaz'ın yerden vuruşunda top, filelerle buluştu: 1-1.



39. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında, orta sahada topu önüne alan ve ceza sahasına kadar süren Dhurgham İsmail'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.



51. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Ahmet İlhan Özek'in sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Kweuke'nin kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.



59. dakikada Atiker Konyaspor tekrar öne geçti. Ali Çamdalı'nın pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Bajic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.



84. dakikada Hadziahmetovic'in yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top, az farkla üstten dışarı çıktı.



Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-1 kazandı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye



Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Hakan Yemişken



Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Jonsson, Vukovic, Douglas, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 60 Rangelov) , Milosevic (Dk 90+1 Can Demir Aktav), Bajic (Dk. 71 Hadziahmetovic)



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Özgür Çek (Dk. 86 Oğuz Han Aynaoğlu), Ümit Kurt, Oboabona, Dhurgham İsmail, Saadane, Jantscher, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 71 Oğulcan Çağlayan), Ahmet İlhan Özek (Dk. 66 Edomwonyi), Kweuke



Goller: Dk. 4 Milosevic, Dk. 59 Bajic (Atiker Konyaspor), Dk. 35 Recep Niyaz (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Dk. 6 Douglas, Dk. 38 Vukovic, Dk. 54 Bajic, Dk. 75 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor), Dk. 41 Saadane, Dk. 90 Edomwonyi (Çaykur Rizespor)