Konyaspor yükselişini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Bursaspor'u 2-0 yendi.

9. dakikada Milosevic'in soldan ortasında, defanstan seken topu ceza sahasında önünde bulan Skubic'in bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



25. dakikada Batalla'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top, kalenin solundan auta çıktı.



44. dakikada Hadziahmetovic'in yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top, az farkla üstten dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



49. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. John'un sağdan ortasında, arka direkte topla buluşan Aziz Eraltay'ın gelişine vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



60. dakikada Milosevic'in ara pasına hareketlenerek ceza sahasına giren Bajic'in yerden sert şutunda kaleci Harun Tekin topu son anda kurtardı.



68. dakikada Jorquera'nın pasıyla buluşan ve ceza sahasına giren Sercan Yıldırım'ın şutunda top, az farkla yandan dışarı çıktı.



70. dakikada Rangelov'un sağdan ortasında, penaltı noktasına yakın bir yerde topla buluşan Hadziahmetovic'in kafa şutunda kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



73. dakikada Sercan Yıldırım'ın ara pasında, ceza sahasında topla buluşan Deniz Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



82. dakikada Atiker Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Mehmet Uslu'nun soldan ortasında, penaltı noktasındaki defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Ceza yayına yakın bir noktada meşin yuvarlağı önünde bulan Milosevic'in plase vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.



Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye



Hakemler: Ali Palabıyık, Ekrem Kan, Kerem Ersoy



Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Jonsson, Volkan Fındıklı (Dk. 80 Ali Çamdalı), Ömer Ali Şahiner (Dk. 66 Rangelov), Milosevic (Dk. 88 Meha), Hadziahmetovic, Bajic



Bursaspor: Harun Tekin, Onur Atasayar (Dk. 66 Sercan Yıldırım), Sivok, İsmail Konuk, Aziz Behich, Ertuğrul Ersoy (Dk. 80 Erdem Özgenç), Merter Yüce, Jorquera, Batalla, John (Dk. 73 Kubilay Kanatsızkuş), Deniz Yılmaz



Goller: Dk. 9 Skubic, Dk. 82 Milosevic (Atiker Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 84 Rangelov, Dk. 90+2 Meha (Atiker Konyaspor)