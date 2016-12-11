Konyaspor tek golle galip

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Kayserispor'u 1-0 yendi.

16. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan kullanılan frikikte topun başına geçen Rangelov'un sert şutunda, kaleci Ahamada meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

24. dakikada Douglas'ın soldan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı Milosevic'e indirdi. Bu futbolcunun gelişine sert vuruşunda, top Kayserispor savunmasından döndü.

44. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Douglas'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Ali Çamdalı'nın kaleye sırtı dönük bir şekilde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ahamada'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti:1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



48. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün yerden sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topa sahip oldu.



50. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ceza yayına çevirdiği topla buluşan Sow'un bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.



55. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasının sağ çaprazından penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Halil İbrahim Sönmez'in sert vuruşunda, kaleci Ahamada'dan dönen meşin yuvarlak arka direkte bulunan Rangelov'un önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, kaleci Ahamada son anda topu kornere çeldi.



63. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç'ün ceza sahasına ortasında Umut Bulut topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.



Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye



Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan



Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Jonsson, Vukovic, Douglas, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Halil İbrahim Sönmez, Milosevic (Dk. 72 Meha - Dk. 90+1 Selim Ay), Rangelov (Dk. 59 Hora)



Kayserispor: Ahamada, Levent Gülen, Kana Bıyık, Mabiala, Ufuk Budak, Sow, Kubilay Sönmez (Dk. 65 Umut Sönmez), Nakoulma, Deniz Türüç, Umut Bulut (Dk. 75 Traore), Welliton



Gol: Dk. 44 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 19 Ufuk Budak, Dk. 37 Welliton, Dk. 42 Sow (Kayserispor), Dk. 67 Milosevic (Atiker Konyaspor)



- MAÇTAN NOTLAR



İki takım oyuncuları, ellerinde "Terörü lanetliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" yazılı bir pankartla sahaya çıktı.

Maçtan önce İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Futbolcular, seremoni sonrasında ellerindeki karanfilleri müsabakada görevli polislere verdi.

Mücadeleyi izleyen hem Konyasporlu hem de Kayserisporlu taraftarlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.

Maraton tribününde ise Konyalı şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı pankart açıldı. İlk yarının bitmesinin ardından kuzey tribününde şehitler için dua edildi.







Kaynak: AA