Konyaspor ile Antalyaspor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

29. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ çaprazda topla buluşan El Kabir'in sert şutunda, top üstten auta gitti.



35. dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında topla buluşan Vukovic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Fornezzi son anda çeldi.



37. dakikada Bajic'in ara pasıyla ceza sahasına giren Fofana'nın etkisiz vuruşunda, topu kaleci Fornezzi kurtardı. Antalyaspor defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



44. dakikada Antalyaspor öne geçti. Eto'o'nun ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Danilo, meşin yuvarlağı arka direkte müsait pozisyonda bulunan El Kabir'e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda, top ağlara gitti: 0-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.



59. dakikada Atiker Konyaspor beraberliği yakaladı. Rakibini çalımlayarak sağdan korner çizgisine inen Fofana'nın ortasında, ceza sahasında topla buluşan Bajic'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



62. dakikada Antalyasporlu defans oyuncusu Celustka'nın müdahalesiyle Hadziahmetovic'in düşmesi üzerine hakem Serkan Çınar, penaltı noktasını gösterdi.



63. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Penaltı kararına itiraz eden Chico, hakem Serkan Çınar tarafından sarı kartla cezalandırıldı. İtirazına devam eden Chico, ikinci sarı kart sonrası gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



64. dakikada Atiker Konyaspor penaltı atışından faydalanamadı. Penaltıyı kullanan Vukovic, topu üstten auta gönderdi.



67. dakikada Antalyasporlu Charles, Atiker Konyasporlu Mbamba'ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kart sonrası gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.



80. dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Milosevic'in şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.



90. dakikada Rangelov'un sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Bajic'in kafa vuruşunda, top kaleci Fornezzi'de kaldı.



Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye



Hakemler: Serkan Çınar, Alpaslan Dedeş, Orkun Aktaş



Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Mbamba (Dk. 70 Jonsson), Ali Turan (Dk. 70 Rangelov), Vukovic, Douglas, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovic (Dk. 85 Halil İbrahim Sönmez), Milosevic, Fofana, Bajic



Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Chico, Angelo, Sakıb Aytaç, Charles, Zeki Yıldırım (Dk. 68 Salih Dursun), Deniz Kadah, Danilo (Dk. 65 Sandro), El Kabir, Eto'o (Dk. 76 Yekta Kurtuluş)



Goller: Dk. 44 El Kabir (Antalyaspor), Dk. 59 Bajic (Atiker Konyaspor)



Kırmızı kartlar: Dk. 63 Chico, Dk. 67 Charles (Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 11 Ali Çamdalı, Dk. 35 Mbamba, Dk. 39 Ali Turan, Dk. 71 Douglas, Dk. 90+4 Halil İbrahim Sönmez (Atiker Konyaspor), Dk. 45 Danilo, Dk. 62 Eto'o, Dk. 65 Deniz Kadah, Dk. 90+4 Fornezzi (Antalyaspor)