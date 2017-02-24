Konyaspor bilet fiyatlarını düşürdü

Trabzonspor maçı için misafir takım seyirci bileti fiyatını 900 lira olarak belirleyen Konyaspor Kulübü, bordo-mavili taraftarının mağdur olmaması amacıyla bilet fiyatının 120 liraya düşürüldüğünü bildirdi.

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konyaspor Kulübü olarak bir süredir attıkları sporda centilmenlik adımlarının aksine, haksız ve orantısız cezalar alındığı belirtildi.



Trabzonspor'dan 900 liralık maç bileti açıklaması



Buna karşı ses getiren bir tepki olarak, misafir takım taraftarlarına yüksek fiyatlı bilet uygulamasında bulunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Şehrimizin yöneticilerinin, Spor Genel Müdürümüzün ve büyük Konyaspor taraftarının da görüşünü alarak ama her şeyden önce dost olarak gördüğümüz ve yarınki maçta centilmence yalnızca kendi takımını destekleyeceğini umduğumuz Trabzonspor taraftarının mağdur olmaması amacıyla 900 lira olan bilet fiyatını, 120 liraya düşürmüş bulunmaktayız. Umarız ki adalet dağıtmakla görevli kişi ve kurumlar bizleri bir daha bu tür önlemler almak durumunda bırakmazlar."