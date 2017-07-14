Konya'daki DEAŞ operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı

Konya'nın merkez Meram ilçesindeki bir villada çıkan çatışmada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği DEAŞ'a yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Meram ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonla ilgili gözaltına alınan 18 şüphelinin polisteki sorguları sürüyor.



Operasyon için sabahın erken saatlerinde düğmeye basan Özel Harekat ekipleri, DEAŞ'lı teröristlerin kaldığı, etrafı duvarlar ve sık ağaçlarla çevrili olan, üst katında ön ve arka cephelere hakim 2 balkonu bulunan villanın etrafını sardı.



Yüksekliği yaklaşık 2 metreyi bulan bahçe duvarını merdivenle aşan Özel Harekat polisleri, bahçede dönüşümlü olarak 24 saat boyunca nöbet tutan teröristlerden biri tarafından farkedildi. Bunun üzerine bahçede nöbet tutan terörist, polislere ateş açarak villa içine kaçtı. Silah seslerini duyan diğer teröristler de villanın hakim balkonlarına çıkarak, polislere ateş etmeye başladı.



ÇATIŞMALAR ZAMAN ZAMAN 2-3 METRELİK MESAFEDE DEVAM ETTİ



Teröristlere karşılık veren polisler, kısa sürede villanın içine sızarak, teröristlerle adeta göğüs göğüse mücadeleye başladı. Polisler, 12 odalı villa içinde teröristlerle zaman zaman 2-3 metrelik mesafede çatıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren operasyonda, tecrübeli Özel Harekat polisleri, 5 teröristi etkisiz hale getirerek, görevlerini başarıyla tamamladı.



Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, telsizden yaptığı, "Operasyonda görev alan tüm silah arkadaşlarıma geçmiş olsun diyor, tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Allah devletimizi, milletimizi her türlü musibetten korusun." anonsuyla operasyona katılan polislere teşekkür ederek, kutladı.



MERMİLERDEN BİRİ POLİS MEMURUNUN KASKINA İSABET ETTİ



Çatışmada, mermilerden birinin polis memurunun kaskına isabet ettiği, başka bir merminin de Özel Harekat polisinin üzerindeki cep telefonunu sıyırdığı öğrenildi. Özel Harekat polisinin mermi isabet eden ve mermi çekirdeğinin içinde kaldığı belirlenen kaskı ise savcılıkça delil olarak saklandı.



Polislerin kullandığı yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki kalkanlardan birine, villa içinde devam eden yakın mesafe çatışma sırasında onlarca kurşun isabet ettiği belirlendi.



15 TEMMUZ'DA EYLEM YAPMAYI PLANLADIKLARI ÖĞRENİLDİ



Villadaki 4 kilogramlık TNT patlayıcıyı fünyeyle birleştirmelerine fırsat verilmeden etkisiz hale getirilen teröristlerin, bu patlayıcıyla 15 Temmuz'da eylem yapmayı planladıkları öğrenildi.



Konya'nın merkez Meram ilçesinde 12 Temmuz Çarşamba günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, 4 polis memuru hafif yaralanmıştı.



Olayla ilgili aralarında çatışmanın çıktığı evin sahibi M.Ö'nün de bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmış, M.Ö'nün daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı, bir süre sonra serbest kaldığı öğrenilmişti. Çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de daha önce terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan cezaevinde yattığı tespit edilmişti.