Konya'da yeni obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 40 metre çapında, 20 metre derinliğindeki obruk çiftçileri tedirgin etti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 40 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk oluştu.



İlçeye bağlı Hotamış Mahallesi Avşar mevkisinde Mustafa Güneş'e ait tarlada oluşan obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti.



KONYA'DAKİ YENİ OBRUK



Boş tarlada oluşan yaklaşık 40 metre çapında, 20 metre derinliğindeki obruğu, tarla sahibinin yeğeni, çitçilikle geçimini sağlayan Adem Güneş fark etti.



Adem Güneş, bölgede, daha önce bu kadar büyük çapta bir obruk oluşumuna rastlanmadığını söyledi.



Obruğu, ekim hazırlığı için tarlayı kontrol etmeye için geldiğinde fark ettiğini aktaran Güneş, "Tarlaya geldiğimde bu görüntü ile karşılaştık. Böylesini ilk defa gördük. Şimdi her an her yerde obruk oluşacak gibi bir tedirginlik var. Çiftçi için çalışma zamanı, ekim zamanı. Daha kötüsü de olabilirdi. Çiftçilerde korku var. Allah sonumuzu hayır etsin.” dedi.



Bölgede çiftçilik yapan Mustafa Hatipoğlu ise 15 gün içinde tarlalarda çalışmaların başlayacağını vurgulayarak, "Obruk, traktörle çalışırken de meydana gelebilirdi. Obruğun içine düşebilirdik." diye konuştu.



Öte yandan, obruğun oluştuğu tarlaya 50 metre uzaklıktaki başka bir tarlada, geçen yıl 2 metre derinliğinde 80 metre çapında başka bir obruk oluştuğu kaydedildi.