Konya'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

10. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Halil İbrahim Sönmez'in soldan pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Volkan Fındıklı'nın plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onur Recep Kıvrak'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak kornere gitti.



15. dakikada Douglas'ın soldan ortasında ceza yayında topla buluşan Rangelov'un şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak meşin yuvarlağı kontrol etti.



20. dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında, orta sahadan aldığı topla ceza yayına kadar gelen Rangelov, topu sol çaprazda müsait durumdaki Hadziahmetovic'e çıkardı. Bu futbolcunun plase vuruşunda, meşin yuvarlağa müdahale eden kaleci Onur Recep Kıvrak gole izin vermedi. Bordo-mavili savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.



26. dakikada Olcay Şahan'ın pasıyla ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Onazi'nin şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.



47. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Ev sahibi ekip, ceza alanı dışında Bajic'in Aytaç Kara'yla girdiği mücadelede yerde kalmasıyla serbest vuruş kazandı. Frikikte topun başına geçen Rangelov, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0



54. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Rakibini çalımlayarak sağ taraftan ceza sahasına giren Olcay Şahan'ın pasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1



63. dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak topa müdahale etti ve gole izin vermedi.



67. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında Rodallega kafayla meşin yuvarlağı altıpas üzerindeki Mas'a indirdi. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



71. dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı kornerde, ön direkte Ali Çamdalı'nın kafa vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



82. dakikada Douglas'ın soldan pasında altıpas üzerinde topla buluşan Bajic'in vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak meşin yuvarlağa müdahale etti ve gole engel oldu.



83. dakikada ev sahibi ekip, ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir yerden serbest vuruş kazandı. Frikiği kullanan Douglas'ın şutunda, top direkten döndü.



Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye



Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Hanoğlu



Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Jonsson (Dk. 66 Ali Çamdalı), Volkan Fındıklı, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 46 Bajic), Hadziahmetovic, Fofana, Rangelov (Dk. 89 Milosevic)



Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Aytaç Kara), Mas, Medjani, Onazi (Dk. 89 Zeki Yavru), Castillo (Dk. 83 Bero), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Rodallega



Goller: Dk. 47 Rangelov (Atiker Konyaspor), Dk. 54 Rodallega (Trabzonspor)



Sarı kart: Dk. 6 Mustafa Akbaş (Trabzonspor)





