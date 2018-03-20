Konya'da narkotik operasyonu

Operasyonda 8,5 kilo eroin ile uyuşturucu satışından elde edilen yaklaşık 160 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Y.Ş. ve O.Ş'ye ait iki evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 8,5 kilo eroin, 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ile uyuşturucu satışından elde edilen yaklaşık 160 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.