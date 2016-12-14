Konya'da golsüz gece
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. hafta mücadelesinde 2 Süper Lig ekibi karşı karşıya geldi.
KONYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
20. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zeki Yavru'nun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
40. dakikada Onazi'nin yaklaşık 35 metreden kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Kaya Tarakçı'da kaldı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
56. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Castillo'nun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
72. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Mehmet Ekici'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Kaya Tarakçı son anda çeldi. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.
74. dakikada Skubic'in sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Bajic'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
79. dakikada Halil İbrahim Sönmez'in soldan ortasında, ceza sahasındaki Onazi'nin ters vuruşunda top kaleci Esteban'da kaldı.
Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir
Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Abdülkerim Bardakçı, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Bajic (Dk. 88 Rangelov), Mbamba (Dk. 70 Halil İbrahim Sönmez), Milosevic, Hora (Dk. 70 Ömer Ali Şahiner)
Trabzonspor: Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Durica, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu (Dk. 51 Mehmet Ekici), Yusuf Yazıcı, Onazi, Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Suk), Castillo (Dk. 63 Abdülkadir Ömür), Muhammed Demir
Sarı kartlar: Dk. 5 Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor), Dk. 17 Okay Yokuşlu Dk. 38 Yusuf Yazıcı, 45+1 Zeki Yavru (Trabzonspor)
Kaynak: AA