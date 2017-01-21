Konya'da FETÖ'den 3 askeri personel tutuklandı
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında askeri personele yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu kişilere ilişkin "Anayasayı ihlal", "Yasama organını engellemeye teşebbüs", "Hükümete karşı isyan", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında askeri personele yönelik 17 Ocak'taki operasyonda, 5'i Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı personeli 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.