Konya'da DEAŞ operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapan polis ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.



Operasyonda, Meram ilçesi Dörttokka Caddesi'ndeki bir evde ekipler ile teröristler arasında çatışma çıktı.



Takviye kuvvet gönderilen bölgedeki operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada, 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.



KONYA'DA DEAŞ OPERASYONU (FOTO GALERİ)



Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polislerden birinin kaskına mermi isabet ettiği belirlendi.



8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Polisin, operasyon kapsamında 11 farklı adrese düzenlediği baskınlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.



Konya Valisi Yakup Canbolat, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da çatışmanın yaşandığı eve gelerek inceleme yaptı.



Emniyet Müdürü Yaman, telsizden operasyona katılan polislere teşekkür ederek, "Operasyonda görev alan tüm silah arkadaşlarıma geçmiş olsun diyor, tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Allah devletimizi, milletimizi her türlü musibetten korusun. Ayrıca yaralı arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.



ÇATIŞMA ÇIKAN EV ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÜZERGAHINDA



Öte yandan çatışmanın çıktığı ev, Vali Konağı yakınlarında, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı güzergahında bulunuyor.



Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkez Meram ilçesi Dutlukır Mevkisi'nde bulunan askeri birliklerin personel servis ve özel araçlarının güzergahındaki ikamet ve işyerlerine yönelik önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında çalışmalar yapıldığı belirtildi.



Bu çalışmalarda Dörttokka Caddesi'ndeki müstakil binayı kiralayan A.Y'nin DEAŞ terör örgütü mensubu olmak suçundan adli makamlarca arandığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, hakkında gözaltı kararı bulunan A.Y'nin yakalanması amacıyla sabah saatlerinde belirtilen adrese operasyon düzenlendiği bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Operasyon esnasında, binada bulunan şahısların güvenlik kuvvetlerine silahla mukavemet etmesi neticesinde 5 terörist etkisiz hale getirilmiş ve operasyon esnasında 4 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Operasyon gerçekleştirilen binada yapılan ilk aramada, 5 adet kalaşnikof uzun namlulu tüfek, bir adet tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş olup ele geçirilen şahısların kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir."



