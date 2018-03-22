Konya'da "10 numara yağ" operasyonu

Atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürdüğü iddia edilen fabrikaya yönelik operasyonda 194 ton "10 numara" yağ ele geçirildi

Konya'da işleme tabi tutulan atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürdüğü iddia edilen fabrikaya yönelik operasyonda 194 ton "10 numara" yağ ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Karatay ilçesine bağlı Yarma Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada piyasaya kaçak akaryakıt sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine baskın yapan ekipler, "10 numara" olarak da tanımlanan 194 ton işlenmemiş atık yağ ele geçirdi.

Yürütülen incelemede, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) izin alınmadan atık yağ üretimi yapıldığı tespit edilen fabrika mühürlendi. El konulan atık yağ, Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi M.B, jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA