Konya'da 10 günde 34 fabrikanın çatısı çöktü

Konya'da aralıklarla etkili olan kar nedeniyle son 10 günde 34 fabrikanın çatısı çöktü.

Kar, ülke genelinde olduğu gibi Konya'da da etkisini gösterdi. Aralıklarla yağan kar, KONSAN Sanayi Sitesi'nde son 10 gün içinde 34 fabrikanın çatısının çökmesine neden oldu.



KONSAN Sanayi Sitesi Başkanı Hasan Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte uzun yıllardır bu kadar kar yağışının olmadığını ifade etti.



Çatı çökmesi nedeniyle ölü ve yaralı olmamasını sevindirici bulduklarını belirten Aksakal, "Son 10 günde kar nedeniyle 34 fabrikanın çatısı çöktü. Sayın Valimiz, oda başkanlarımız, AFAD ve belediye ekipleri incelemelerde bulundu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun büyüklerimiz gerekli yardımı sağlamaya çalışıyorlar." dedi.



Tarım sektöründe faaliyet gösteren fabrikanın sahibi Gökhan Hanay ise fabrikalarının çatısının çökmesi nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini söyledi.



Bu nedenle birçok işçisinin çalışmaya gelmediğini aktaran Hanay, "Belediyemizden yardım istiyoruz. Çöken çatımız nedeniyle mağduruz." ifadesini kullandı.