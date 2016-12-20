FETÖ'nün "mahrem abileri"ne operasyon

Konya merkezli 30 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, örgütün "mahrem abileri" olduğu iddia edilen 120 kişiden 20'si yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY yapılanmasıyla bağlantısı olduğu değerlendirilenlere ilişkin çalışmalar devam ediyor.



Başsavcılık, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensuplarına yönelik "anayasayı ihlal", "yasama organını engellemeye teşebbüs", "hükümete karşı isyan" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından soruşturma başlattı.



Bu kapsamda yürütülen üç aşamalı operasyonda gözaltına alınan 180 şüphelinin ifadesine başvuruldu. İtirafçıların verdiği ifadeler doğrultusunda yapılanma içinde aktif rol oynadığı değerlendirilen örgütün "mahrem abileri" deşifre edildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan rütbeli askerlerle birebir görüşme yapan 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 30 ilde gerçekleştirilecek operasyon için bu sabah harekete geçti.



Konya'dan 16, Adana'dan 3, Afyonkarahisar'dan 2, Amasya'dan 1, Ankara'dan 22, Antalya'dan 2, Balıkesir'den 1, Batman'dan 2, Bursa'dan 2, Çankırı'dan 1, Denizli'den 2, Diyarbakır'dan 2, Erzurum'dan 1, Eskişehir'den 2, Gaziantep'ten 1, Hatay'dan 1, İstanbul'dan 9, İzmir'den 29, Kahramanmaraş'tan 1, Kayseri'den 4, Kırşehir'den 1, Kocaeli'nden 3, Kütahya 1, Malatya 1, Manisa 1, Mardin 2, Nevşehir 2, Sakarya 3, Samsun 1, Zonguldak'tan 1 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu bildirildi.



Operasyonun devam ettiği ve 20 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.



MEHMET BARANSU'NUN KARDEŞİ DE HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILANLAR ARASINDA



Soruşturmaya ilişkin ayrıntılar dikkati çekiyor. Örgüte kazandırılan asker adayı kişiyle, her dönem farklı örgüt abilerinin ilgilendiği öğrenildi. Örgüte bağlılık durumuna göre seçilen şüphelilerin, askeriyeye yerleştirilecek öğrencilerle özel olarak ilgilendiği bildirildi.



Örgütün, 2009'dan sonra "mahrem asker abi" olarak adlandırdığı kişilerin, dikkat çekmemeleri için memur olmalarını sağladığı öne sürüldü. Örgüt mensupları arasında mutlak gizlilik ilkesinin "abi" tabir edilen kişilerce öğrencilere empoze edildiği, bu kapsamda herkesin kendini ve grup arkadaşlarını deşifre etmemek için çok dikkatli davrandığı ifade edildi.



İzmir Çiğli'de eğitim gören öğrencilere ev kiralatıldığı, örgüt abilerinin buraları adeta bir üs gibi kullandıkları belirtildi. Öğrencilerin bu şekilde sürekli denetim altında tutulduğu bildirildi.



Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden öğretmen Y.B'nin Balyoz'da Kumpas davasında tutuklu yargılanan Mehmet Baransu'nun kardeşi olduğu ifade edildi. Bu konuda daha önce ifadesine başvurulan şüpheli bir subayın, "Abilerin yanı sıra darbe kalkışması sonrası gazeteci Mehmet Baransu'nun kardeşi olarak gösterilen Y.B. de çok sık olmamakla beraber bize sohbet verir, verilen sohbetlere katılırdı." dediği öğrenildi.



DARBE GİRİŞİMİNİ YÖNETEN BATMAZ İLE İRTİBATLI ÇIKTI



Konya'da örgüte ait dershanede öğretmenlik yaptığı, darbe girişimi başarısız olunca yurt dışına kaçtığı tespit edilen A.C. de arananlar arasında bulunuyor. A.C'nin, FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'da Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen tutuklu Kemal Batmaz ile irtibatlı olduğu kaydedildi. Ayrıca şüphelinin, hava kuvvetlerine yerleştirilen örgüt üyeleri üzerinde etkin rolü olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA