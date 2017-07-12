Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 14 astsubaya gözaltı

Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 14 astsubay gözaltına alındı.

Konya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapanların da bulunduğu 14 astsubay gözaltına alındı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen 14 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Konya, Ankara, Manisa, Elazığ, Yalova ve Erzurum'da düzenledikleri operasyonda aralarında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapanların da bulunduğu 14 astsubayı gözaltına aldı.



Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Zanlıların muhabere, istihbarat, harekat, hava istihbarat ve maliye birimlerinde görevli olduğu öğrenildi.