Konya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya merkezli 3 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.



Operasyonda gözaltına alınan 17 kişi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.



Adreslerinde bulunamayan 16 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.