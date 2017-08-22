Atiker Konyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Atiker Konyaspor, Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

Atiker Konyaspor, Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.



6. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Fofana, altıpas üzerinde meşin yuvarlığı Musa Araz'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top auta çıktı.



24. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Atiker Konyaspor'da Milosevic'in uzun pasına hareketlenip ceza sahasında topla buluşan Musa Araz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



43. dakikada Atiker Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Yeşil-beyazlı takımda sol kanattan Ferhat Öztorun'un ortaladığı topa yükselen Skubic, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0



Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası alan Atiker Konyaspor'da stadın güney tribününe, "Vatan için ölmek kaderim. Böyle kaderin ellerinden öperim. İyi ki varsın Eren." yazılı pankart serildi.



İKİNCİ YARI



53. dakikada Konya temsilcisi, mücadelede farkı 3'e taşıdı. Milosevic'in pasında savunmanın arkasına sarkan Musa Araz, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0



68. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Gençlerbirliği'nde Ahmet İlhan Özek'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Murat Duruer'in sert şutunda, meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.



88. dakikada Jonsson'un pasına hareketlenen Ezekiel'in altıpas üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.



Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.