Konut satışlarında 2016 bereketi

Türkiye genelinde konut satışları 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 1 milyon 341 bin 453 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı aralık ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, ülke genelinde geçen yıl 1 milyon 341 bin 453 konut, satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 4 artış gösterdi.



Konut satışlarında İstanbul 232 bin 428 konut ile en yüksek paya (yüzde 17,3) sahip oldu. İstanbul'u, 144 bin 570 konut satışıyla (yüzde 10,8) Ankara, 81 bin 316 konut satışıyla (yüzde 6,1) İzmir izledi.



Konut satış sayısının en düşük olduğu il ise 130 konutla Hakkari oldu. Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların 449 bin 508'i ipotekli, 891 bin 945'i ise diğer satış türünde gerçekleşti.



YABANCILARA KONUT SATIŞI



Yabancılara yapılan konut satışları geçen yıl 2015'e kıyasla yüzde 20,3 azalarak 18 bin 189 oldu. Yabancılara konut satışında ilk sırayı 5 bin 811 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 4 bin 352 konutla Antalya, bin 318 konutla Bursa ve 871 konutla Aydın izledi.



Irak vatandaşları 2016'da Türkiye'den 3 bin 36 konut satın aldı. Irak'ı, bin 886 konutla Suudi Arabistan, bin 744 konutla Kuveyt, bin 224 konutla Rusya ve bin 205 konutla Afganistan vatandaşları takip etti. Türkiye genelinde geçen yıl erkekler yüzde 59,7 payla 801 bin 48, kadınlar yüzde 29,2 payla 391 bin 334 konut sahibi olurken, 29 bin 88 konut (yüzde 2,2) kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.



İstanbul 63 bin 963 konut satışıyla (yüzde 16,3) Türkiye'de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul'da 137 bin 565 konut da erkekler tarafından alındı. Kentte kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı ise 7 bin 186 olarak kayıtlara geçti. Hakkari 22 konutla kadınlara ve 107 konutla erkeklere en az satışın gerçekleştiği il olarak belirlendi.



ARALIKTA 142 BİN 713 KONUT SATILDI



Konut satışları geçen yılın aralık ayında, aynı yılın kasım ayına göre yüzde 7,6, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,1 artarak 142 bin 713 oldu. Aralıkta konut satışlarında ilk sırayı 25 bin 147 konutla (yüzde 17,6) İstanbul alırken, bunu 15 bin 618 konut satışıyla (yüzde 10,9) Ankara, 8 bin 975 konut satışıyla (yüzde 6,3) İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller 20 konutla Hakkari, 51 konutla Şırnak ve 57 konutla Bayburt oldu.



İPOTEKLİ SATIŞLAR



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aralıkta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 49 bin 76'ya yükseldi.



Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 34,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlardan İstanbul 9 bin 91 konut satışı ve yüzde 18,5 pay aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 43,5 ile Erzincan olduğu görüldü.



Türkiye genelinde aralıkta diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 azalarak 93 bin 637 oldu.



Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 56 konut satışı ve yüzde 17,1 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 63,8 oldu. Ankara 9 bin 596 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 5 bin 606 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 19 konutla Hakkari olarak belirlendi.



71 BİN 792 KONUT İLK DEFA SATILDI



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 71 bin 792 olarak tespit edildi.



Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 50,3 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul, 12 bin 476 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17,4) sahip olurken, İstanbul'u 6 bin 737 konut satışıyla Ankara ve 3 bin 938 konut satışıyla İzmir izledi.



İkinci el konut satışları aralıkta 2015'in aynı ayına göre yüzde 3,4 artışla 70 bin 921 olarak gerçekleşti.



İkinci el konut satışlarında da İstanbul 12 bin 671 konut satışı ve yüzde 17,9 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 50,4 oldu. Ankara'da 8 bin 881, İzmir'de 5 bin 37 ikinci el konut satıldı.



Aralıkta yabancılara bin 640 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, söz konusu ayda ilk sırayı 585 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul'u 315 konut satışıyla Antalya, 140 satışla Bursa ve 74 satışla Aydın izledi. Bu ayda Irak vatandaşları Türkiye'den 244 konut satın alırken, Irak'ı 204 konutla Suudi Arabistan, 153 konutla Kuveyt ve 94 konutla Afganistan vatandaşları takip etti.