Konut satışları yüzde 4,7 arttı

Türkiye genelinde ağustosta 120 bin 198 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 3,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,7 artış kaydetti.

Türkiye genelinde ağustosta 120 bin 198 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 3,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,7 artış kaydetti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,7 artışla 120 bin 198 oldu.



Konut satışında en yüksek payı 18 bin 696 konutla (yüzde 15,6) İstanbul aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 630 konut satışıyla (yüzde 10,5) Ankara, 6 bin 838 konut satışıyla (yüzde 5,7) İzmir izledi.



Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 13 konutla Hakkari, 16 konutla Ardahan ve 61 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.



İPOTEKLİ SATIŞLAR



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 38 bin 743'e yükseldi.



Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 590 konut satışı ve yüzde 17 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 46,9 ile Bilecik olduğu görüldü.



Türkiye genelinde ağustosta diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 81 bin 455 oldu.



Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 106 konut satışı ve yüzde 14,9 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 64,8 oldu. Ankara 8 bin 16 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken bu ili 4 bin 347 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 9 konut ile Ardahan olarak belirlendi.



56 BİN 498 KONUT İLK DEFA SATILDI



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 56 bin 498 oldu.



Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 92 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 16,1) sahip olurken İstanbul'u 4 bin 780 konut satışıyla Ankara ve 2 bin 837 konut satışıyla İzmir izledi.



İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artışla 63 bin 700 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 604 konut satışı ve yüzde 15,1 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 51,4 oldu. Ankara'da 7 bin 850, İzmir'de 4 bin 1 ikinci el konut satıldı.



YABANCILARA KONUT SATIŞI



Yabancılara yapılan konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak bin 684 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 524 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 376 konutla Antalya, 103 konutla Yalova, 101 konutla Aydın, 100 konutla Bursa, 99 konutla Trabzon izledi.



Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye'den 317 konut satın aldı. Bunu 198 konutla Suudi Arabistan, 135 konutla Kuveyt, 95 konutla Rusya, 81 konutla Afganistan takip etti.



