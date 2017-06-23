Konut satış istatistikleri

Türkiye genelinde mayısta 116 bin 558 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,5 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, ülke genelinde mayısta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,8 yükseldi. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,5 artarak 116 bin 558 oldu.



İstanbul 20 bin 287 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17,4) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 631 konut satışıyla (yüzde 10,8) Ankara, 7 bin 121 konut satışıyla (yüzde 6,1) İzmir izledi.



Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 8 konutla Hakkari, 12 konutla Ardahan ve 39 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.



İPOTEKLİ SATIŞLAR



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 artarak 41 bin 738'e yükseldi.



Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 35,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 698 konut satışı ve yüzde 18,4 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 50 ile Ardahan olduğu görüldü.



Türkiye genelinde mayısta diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 74 bin 820 oldu.



Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 589 konut satışı ve yüzde 16,8 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 62,1 oldu. Ankara 7 bin 464 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 4 bin 397 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Ardahan olarak belirlendi.



52 BİN 976 KONUT İLK DEFA SATILDI



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 azalarak 52 bin 976 oldu.



Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,5 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 129 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17,2) sahip olurken, İstanbul'u 4 bin 595 konut satışıyla Ankara ve 2 bin 936 konut satışıyla İzmir izledi.



İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artışla 63 bin 582 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 11 bin 158 konut satışı ve yüzde 17,5 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 55 oldu. Ankara'da 8 bin 36, İzmir'de 4 bin 185 ikinci el konut satıldı.



YABANCILARA KONUT SATIŞI



Yabancılara yapılan konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak bin 775 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 530 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 442 konutla Antalya, 123 konutla Trabzon, 120 konutla Bursa, 92 konutla Yalova, 69 konutla Mersin izledi. Geçen ay Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye’den 285 konut satın aldı. Bunu 277 konutla Irak, 134 konutla Rusya, 125 konutla Kuveyt, 70 konutla Afganistan takip etti.