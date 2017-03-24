Konut satış istatistikleri

Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,4 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

Türkiye genelinde şubatta 101 bin 468 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 6,4 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,2 düşüş kaydetti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 6,4 arttı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,2 azalarak 101 bin 468 oldu.



İstanbul 17 bin 783 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17,5) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 274 konut satışıyla (yüzde 11,1) Ankara, 6 bin 290 konut satışıyla (yüzde 6,2) İzmir izledi.



Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 4 konutla Hakkari, 7 konutla Ardahan ve 27 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.



İPOTEKLİ SATIŞLAR



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artarak 38 bin 676'ya yükseldi.



Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 38,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 247 konut satışı ve yüzde 18,7 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 58,3 ile Artvin olduğu görüldü.



Türkiye genelinde şubatta diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 azalarak 62 bin 792 oldu.



Diğer konut satışlarında İstanbul 10 bin 536 konut satışı ve yüzde 16,8 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 59,2 oldu. Ankara 6 bin 331 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 3 bin 696 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konutla Hakkari olarak belirlendi.



45 BİN 215 KONUT İLK DEFA SATILDI



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 gerileyerek 45 bin 215 oldu.



Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 44,6 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul, 8 bin 514 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 18,8) sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 948 konut satışıyla Ankara ve 2 bin 539 konut satışıyla İzmir izledi.



İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 56 bin 253 olarak gerçekleşti.



İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 269 konut satışı ve yüzde 16,5 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 52,1 oldu. Ankara'da 7 bin 326, İzmir'de 3 bin 751 ikinci el konut satıldı.



YABANCILARA KONUT SATIŞI



Yabancılara yapılan konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 azalarak bin 306 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 458 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 279 konutla Antalya, 119 konutla Bursa, 62 konutla Yalova, 59 konutla Ankara ve 44 konutla Trabzon izledi. Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye’den 282 konut satın aldı. Irak’ı 143 konutla Suudi Arabistan, 114 konutla Kuveyt, 81 konutla Afganistan ve 77 konutla Rusya takip etti.