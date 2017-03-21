Konut fiyatları yüzde 20 düşecek

Vakıf Yatırım Genel Müdürü Şahin, "Gayrimenkul sertifikası sayesinde, konut daha uygun fiyatlara mal edilecek, yatırımcılar daha uygun fiyatla konut alabilecek." dedi.

Türkiye'de ilk kez TOKİ öncülüğünde Makro İnşaat'ın Park Mavera 3 projesinde uygulanacak gayrimenkul sertifikasının ilk ihracı Vakıf Yatırım tarafından 29-31 Mart'ta gerçekleştirilecek.



Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gayrimenkul sertifikası sayesinde müteahhit tarafından bankaya faizin, tedarikçilere vade farkının ödenmeyeceğini belirterek, "Bu sayede konut daha uygun fiyatlara mal edilecek, yatırımcılar daha uygun fiyatla konut alabilecek." bilgisini verdi.



"SERTİFİKA ADEDİ 42,5 TL OLACAK"



Şahin, ortalama metrekare fiyatının pazarlığını yaptıklarını belirterek, kendilerinin yatırımcıya karşı da sorumlu olduklarını bildirdi.



Sertifika fiyatının belirlenmesine ilişkin Şahin, "Toplam daire fiyatını sertifika adedine bölüyoruz. Diyelim ki daire fiyatı 600 bin lira. Sertifika adedi de 42 lira. Bunu bölerek kaç sertifika ile daire alınabileceğini söylüyoruz." dedi.



Şahin, sertifika ihracı yapacakları projede bir metrekarenin 4 bin 250 lira olduğunu kaydederek, sertifika fiyatını ise 42,5 lira olarak belirlediklerini aktardı.



Bir metrekarenin 100 sertifika ile alınabileceğini dile getiren Şahin, burada bir metrekareyi 100'e bölerek düşük rakamlarla yatırım yapılabilmesinin önünü açtıklarını vurguladı.



Şahin, "Vatandaş, bütçesi kadar yatırım yapabilir, kendi gelirine göre kafasında bir ödeme planı yapar gibi sertifika biriktirebilir. Paraya ihtiyacı olduğunda kolaylıkla borsada satar. Tasarruf aracı olarak yatırım yapar. Evrak yok, vergi yok, beyanname yok." diye konuştu.



Sadece yeterli sertifikayı biriktirerek ev almak isteyenlerin tapu devrinde yüzde 1 KDV ve tapu harcı ödeyeceğini ifade eden Şahin, dairelerin ise 9 bin, 10 bin, 11 bin adet sertifikalarla satılabileceğini bildirdi.



"YÜZDE 20 DAHA UCUZA GELİYOR"



Şahin, sertifika ile konut almanın ortalama yüzde 20 daha ucuza geleceğini dile getirerek, "Çünkü biz pazarlığını yapıyoruz. İhraç edilecek sertifika adedi de sınırlı. 139 milyon TL'lik sertifika ihraç edilecek." dedi.



Nakit parası olan için sertifika alarak konut sahibi olmanın daha karlı olacağını dile getiren Şahin, halka arzda yatırımcının para kazanmasının önemli olduğunu, kendilerinin de yatırımcıları teşvik etmek için böyle bir esneklik bıraktıklarını sözlerine ekledi.