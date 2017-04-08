'Kontrollü darbe' demek, kasten yapılmış çarpıtmadır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Ne demek kontrollü darbe? Bu rezil değerlendirme nereden çıktı? 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demek, kasten ve kontrolsüzce yapılmış çarpıtmadır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kepez Arena önündeki alanda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki halk oylamasının barış, huzur ve güvenlik içinde geçmesini temenni etti. Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi, müşfik ve muazzez yüzü olduğunu söyleyen Bahçeli, kentin birçok sorunu olduğunu, bu sorunların aşılması gerektiğini söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da açıklamaları nedeniyle eleştiren Bahçeli, "Sabah akşam 16 Nisan'ı karalamakla uğraşmaktadır. Ama aynı Kılıçdaroğlu 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden her nedense bahsetmemektedir." dedi.



Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe" açıklamalarına da dikkati çeken Bahçeli şöyle konuştu:



"Bahsetse de tıpkı geçtiğimiz günlerde olduğu gibi 'Kontrollü darbe' demektedir. Ne demek kontrollü darbe? Bu rezil değerlendirme nereden çıktı? 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demek, kasten ve kontrolsüzce yapılmış çarpıtmadır. Anlayamadığımız, Pensilvanya'dan CHP'ye mesajların nasıl ulaştığı, Mustafa Kemal'in partisinin nasıl ikna olduğudur. ByLock mu devrede, özel ulaklar mı faaliyettedir? Kılıçdaroğlu ve sufle aldığı karanlık çevre ve ülkeler, 15 Temmuz'un FETÖ darbe teşebbüsü olduğunu ne zaman göreceklerdir? CHP lideri 'Elimde belge var' diyor. O zaman belgeleri niye açıklamıyorsun, niye milletimizle paylaşmıyorsun? Neyi bekliyorsun, hangi fırsat ve zemini kolluyorsun? 'Kontrollü darbe' demek, kontrolsüz hezeyan ve gafilliktir. Türk milletini ahmak yerine koymaya, aklıyla alay etmeye, 15 Temmuz'daki dehşet istila operasyonunu örtmeye Kılıçdaroğlu ve gizli gizli mesajlaştığı FETÖ'nün kanlı teröristleri başaramayacaktır. FETÖ darbesi kalkışmasına ABD ikna olmuş değildir, niyeti de yoktur. Avrupa ise hiç inanmamaktadır. Çünkü parmak izi vardır. Mesela İngiltere parlamentosunda olduğu gibi, küresel zeminde hazırlanan siyasi rapor ve incelemeler FETÖ'yü aklamaya yöneliktir. Alayı bir olmuş, aynı sıraya girmiş, FETÖ'nün avukatlığına soyunmuşlardır. Adil Öksüz isimli hainin nerede saklandığı, nereye sıvıştığı henüz aydınlığa çıkmamıştır. FETÖ'nün adeta kurduğu fan kulübüne CHP'nin dahil olması, hakikaten zillettir, hezimettir. Karpuz kabuğunu görmeden denize girmeyenler toplaşmış Türkiye'nin tez ve kanıtlarını çürütmekle vakit geçiriyorlar."



"FETÖ, SANKİ CHP'YE VİRÜS BULAŞTIRMIŞ"



Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün değirmenine su taşıdığını" ifade eden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, bunu yaparken kendi vicdan ve kararındaki sızıntı ve çatlağı görmüyor, göremiyor. FETÖ, sanki CHP'ye virüs bulaştırmış, çekim alanına sabitlemiş, iradesine kelepçeyi vurmuş. Görüyoruz ki çan çan ötenler FETÖ'nün yanında hizalanmış. Tenha köşelerde terör örgütleriyle ağız ağıza konuşanların, bu FETÖ hayranlığı hayra alamet değildir. Varsın CHP, eli kanlı aydınlıkçılar FETÖ'yle bir olsun, bize Antalya yetecektir. Varsın CHP, HDP, PKK yan yana dursun, bize Türk milletinin sevdası kafi gelecektir." dedi.



Mevlana'nın "Kiminle gezdiğinize, kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür" sözünü anımsatan Bahçeli, şöyle devam etti:



"CHP çöplüğe gittiğinin farkında değildir. 'Hayır' diyorlar, 'Evet' diyenleri de denize dökmekten bahsediyorlar. Şu utanmazlığa bakar mısınız? Şu hazımsızlığa, despotluğa, düşmanca bakışa dikkat eder misiniz? CHP ve hayırsız koronun ne dediğinin, nasıl davrandığının millet nezdinde bir anlamı yoktur. Biz her vatandaşımızın görüş ve seçimine saygılıyız. Ancak gelin oyunu bozalım, 16 Nisan'da 'Evet' diyelim. Gelin bekamıza sahip çıkalım 16 Nisan'da evet mührünü vuralım. 'Evet' diyeceğiz, yargının tarafsızlığını sağlayacağız, milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkaracağız, milletvekilliği seçilme yaşını 25'den 18'e çekeceğiz. TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerini beş yılda bir aynı günde yapacağız. TBMM'nin daha güçlendirip, sadece milletvekillerinin kanun teklifi vermelerini sağlayacağız, TBMM'nin denetim fonksiyonlarını koruyup etkinleştireceğiz." dedi.