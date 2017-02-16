Kontrolden kaçanı drone yakalıyor

Edirne'de jandarmanın yol denetimini haber alarak ya da fark ederek denetim noktası yakınında tali yola sapan sürücüler drone gözetimiyle kontrol ediliyor.

Edirne Jandarma Komutanlığınca, yollardaki kontrollerde drone kullanılmaya başlandı.



Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol denetimlerini Keşan-Malkara karayolu Yenimuhacir Kavşağı'nda sürdürüyor. Yasa dışı kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla bölgede sürdürülen denetimlerde kimlik kontrolü, şüpheli araçlarda ise arama yapılıyor.



Son dönemde jandarma ekipleri, Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri kenarında kaçak denetiminde kullandığı drone'u yol denetimlerine de dahil etti.



Jandarmanın yol denetimini haber alarak ya da fark ederek denetim noktası yakınında tali yola sapan sürücüler drone gözetimiyle kontrol ediliyor.