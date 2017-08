Konteyner kentte bayram hazırlığı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Kilis'teki Elbeyli Konteyner Kenti'ne yerleştirilen Suriyeli aileler, buruk da olsa Kurban Bayramı'na kavuşacak olmanın sevincini yaşıyor.

Çocuklarıyla yaşamlarını sürdürdükleri alanlarda bayram temizliği yapan sığınmacılar, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini de kamptaki marketler ve kendi kurdukları çarşıdan temin etti.



Konteyner kentteki camilerinin bakım ve temizliğini de yapan misafirler, gelecek bayramı ülkelerinde geçirebilmek için dua ediyor.



Konteyner kent yönetimi ise bayram boyunca herhangi bir sorunun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.



Suriyeli Semiye İndi, bayramı Suriye'deki gibi karşılamak için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.



Yaklaşık 5 yıl önce geldiği Türkiye'de 10'ncu bayramını geçireceğini belirten İndi, Türkiye'de kendileri için eğitimden sağlığa her türlü hizmetin sunulduğunu ifade ederek, "Burada hizmetler çok güzel memnunuz. Suriye'den savaşın içinden geldik yukardan uçaklar aşağıdan teröristler vuruyordu. Her yerde çatışma vardı. Her şeyimizi orada bırakıp buraya geldik." diye konuştu.



Türkiye'ye geldiğinden bu yana annesi hiç göremediğini anlatan İndi, tüm umutlarının bundan sonraki bayramları ailesi ve yakınlarıyla Suriye'de geçirmek olduğunu sözlerine ekledi.