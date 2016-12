Konteyner kent bugün açılacak

Kahramanmaraş'taki Suriyeliler için inşa edilen 374 bin metrekare alan üzerine kurulu, yaklaşık 25 bin kişi kapasiteli konteyner kentin açılışına Başbakan Binali Yıldırım'ın katılıması bekleniyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Kahramanmaraş'a gelen Suriyeliler için inşa edilen yaklaşık 25 bin kişi kapasiteli konteyner kentin bugünkü açılışına Başbakan Binali Yıldırım'ın katılması bekleniyor.



Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nin genişletme sahasına Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Eylül 2012'de kurulan çadır kent, sanayi sitesinin mevcut araziyi kullanma ihtiyacının doğması üzerine Sivricehöyük Mahallesi'nde yapılan konteyner kente taşındı.



Ekim ayında misafir kabulüne başlanan, 374 bin metrekare alan üzerine kurulu, yaklaşık 25 bin kişi kapasiteli kentte, 5 bin 8 konteyner bulunuyor. 16 derslikli Halk Eğitimi Merkezi ve 24 derslikli 4 okulun da hizmet verdiği konteyner kentte, cami, taziye yerleri, market, 2 rehabilitasyon merkezi, 8 çocuk oyun alanı, 4 futbol, 4 de basketbol sahası yer alıyor.



Son teknolojiyle yapılan günlük 3 bin metreküplük su arıtma tesisinin de bulunduğu, dış güvenliği Jandarma tarafından sağlanan konteyner kentin içinde özel güvenlik personelleri de 24 saat güvenlik hizmeti sunuyor.



Konteyner kentte yaklaşık 80 güvenlik kamerasıyla genel kullanım alanları kayıt altına alınıyor.



Yangın ihtimaline karşı da konteyner kentte 24 saat esasına göre 2 itfaiye aracı, 1 arazöz ve 12 kişilik yangın ekibi hazır bekletiliyor.



Konteyner kentin değişik birimlerinde yaklaşık 800 personel görev yapıyor.



MİSAFİRLER BAŞBAKAN YILDIRIM'I BEKLİYOR



Açılışının bugün Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılması planlanan konteyner kentin misafirleri, Başbakan Yıldırım'ı ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.



Suriyeli Mustafa Numan, soğuk ve çamurdan korundukları yeni yerlerinde Başbakan Binali Yıldırım'ı misafir edeceklerini söyledi.



Kendilerine kucak atığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a teşekkür eden Numan, şöyle konuştu:



"Çok şükür bizleri korudular. İnşallah bütün Suriye'yi de koruyacaklar. Şimdi yeni yerlerimize geldik. Çok güzel oldu. Daha önce çadırdaydık, şimdi buraya geldik. Burası oraya göre çok daha iyi. Kıştan, soğuktan korunuyoruz. Şimdi çok daha iyiyiz. Çamur yok, içeri soğuk gelmiyor, Allah binlerce kez razı olsun. Allah Tayyip Erdoğan'ı belalardan korusun. Kimseler bize bakmadı sadece Tayyip Erdoğan kucak açtı."



6 çocuk annesi Fatma Eyrik de çadır kentte 3 yıl kaldıktan sonra da şimdi yeni yerlerine taşındıklarını belirtti. Konteyner kentin çok güzel yapıldığını dile getiren Eyrik, şunları söyledi:



"Burası çadırdan daha iyi. Çocuklarım başucumda olsa bana her yer iyidir. Bize çok şey yaptılar. Tayyip Erdoğan bize daha ne yapsın? Ne kadar dua etsek azdır. Burada ne çamur var ne de soğuk. Çocuklarımıza okul açtı, hastaneler açtı. Her istediğimiz oldu. Biz Erdoğan'dan çok razıyız, Allah da razı olsun. Dünyada kendisinden iyisi yok. Bize kucak açtı, ülkesinin kapılarını açtı."



Eyrik, Halep'te yaşananları gördükçe büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek "Her gün ölüm var. Bugün cuma nedeniyle gittik Tayyip Erdoğan'a dua ettik. Biz kurtulduk, Allah onları da kurtarsın." diye konuştu.



Feride Hüzürlü de Türkiye'de çok iyi olduklarını anlattı. Yaşadıklarını başka kimsenin yaşamaması için dua ettiğini vurgulayan Hüzürlü, "Biz burada soğuktan, çamurdan korunuyoruz ama daha kötü durumda olanlar var. Halimize şükrediyoruz, Türkiye'ye dua ediyoruz. Bize kucak açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Allah razı olsun. Ona çok dua ediyoruz." dedi.



Asker kıyafeti giyen 10 yaşındaki Ziyad Hamid de Türk askerini çok sevdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Biz buraya geldik çamurdan, soğuktan korunuyoruz. Rahatça oyun oynuyoruz. Okul yaptılar, okula gidiyoruz. Hastane yaptılar, oraya gidiyoruz. Çocuklar olarak Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA