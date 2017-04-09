Konik kubbeli Harran evlerini biblolara sığdırdılar

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde aralarında Suriyelilerin de bulunduğu kadınlar, asırlardır ayakta kalmayı başaran ve yöreyle özdeşleşen tarihi konik kubbeli evlerin biblolarını yapıyor.

Harran Kaymakamlığı bünyesinde, 16-45 yaşlarındaki dezavantajlı kadınlar veya okula devam edemeyen gençler için hizmet veren aile destek merkezinde, Türk ve Suriyeli kadınlara yaklaşık bir yıldır seramik kursu veriliyor.



Yaklaşık 100 kadının eğitim gördüğü merkezde daha önce farklı eserler üreten kadınlar, şimdilerde ilçeyle özdeşleşen konik kubbeli Harran evlerinin biblosunu yapmaya başladı.



Asırlardır ayakta kalmayı başaran külah biçimindeki, kare veya kareye yakın bir altyapı üzerine bindirme tekniğinde örülerek oluşturulan tarihi konik kubbeli evlerin yaklaşık 20 santimlik biblolarını yapan kadınlar, ince el işçilikleriyle güzel eserler ortaya koyuyor.



Harran Belediyesi tarafından talep edilen yaklaşık 2 bin bibloyu bir an önce üretmek isteyen kadınlar, yoğun mesai harcıyor.

"İYİ YOLDAYIZ"



Harran Kaymakamı Temel Ayca, turizm potansiyeli yüksek Harran'da geleneksel el sanatlarına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.



İlçeyi tanıtan hediyelik eşyalar üretmeye çalıştıklarını belirten Ayca, özellikle son dönemde seramikten tarihi konik kubbeli evleri yapmaya başladıklarını dile getirdi.



Temel Ayca, üretime ilçe kadınlarının yanı sıra Suriyeli sığınmacı kadınların da destek verdiğine dikkati çekti.



Kadınların siparişleri yetiştirmekte zorlandığını anlatan Kaymakam Ayca, "Dışarıdan bu tür ürünlerin Harran'a girmesini istemiyoruz. Harran'da satılan ürünler Harran'da üretilmiş olsun istiyoruz. Kaymakamlığımız ve kurumlarımız ilçeye özgü hediyeler vereceklerse buralardan almalarını sağlıyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız devam ediyor, iyi yoldayız. Siparişler gelmeye başladı, hatta siparişleri yetiştirmekte de zorlanıyoruz." diye konuştu.

GÜNDE 20 BİBLO



Kursiyerlerden Ayşe Halat ise 2 yılı aşkın süredir seramik eğitimi aldığını belirtti.



Konik kubbeli evleri arkadaş ortamında yapmanın keyifli olduğunu anlatan Halat, "Şimdi Harran kümbet evlerini yapıyorum. Harran'ı tanıtmaya çalışıyoruz böyle. Bu seramikleri yaparken en çok dikkat ettiğim şey zeminin, duvarlarının eğik olmaması. Günde 15 ile 20 tane arasında yapıyoruz. Daha önce de farklı eserleri yapıyorduk." şeklinde konuştu.



