Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki siyasi kriz

Devlet Başkanı Kabila'nın iktidarda kalmasına karşı düzenlenen protestoda gözaltına alınan 100'e yakın kişi serbest bırakıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Joseph Kabila'ya karşı düzenlenen gösteride gözaltına alınan yaklaşık 100 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.



Değişim için Mücadele Hareketi (Lucha) adlı sivil toplum kuruluşu üyesi Felix Musikya, Kabila'nın iktidarda kalmasına karşı, pazartesi günü ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 100'e yakın kişinin serbest bırakıldığını ifade etti.



Musikya, bu gelişmenin ardından halkın sokaklarda sevinç gösterileri yaptığını kaydetti.



Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde halkın 2016 sonuna kadar yerel, genel ve devlet başkanı seçimleri için sandık başına gitmesi bekleniyordu ancak geçen kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti. Ulusal ve Bağımsız Seçim Komisyonunun kısa süre önce, bu yıl sonunda planlanan seçimlerin teknik ve lojistik eksiklikler nedeniyle zamanında yapılamayacağını duyurması ülkedeki siyasi krize ilişkin kaygıları yeniden alevlendirdi.



Sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine önceki gün yüzlerce kişi, Kabila'nın iktidardan ayrılması ve devlet başkanı seçiminin bir an önce düzenlenmesi için ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenlemiş ve çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı.