Komutanlardan şehit ailelerine ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla şehit Başçavuş Volkan Külekçi ile şehit Piyade Er Yunus Emre Duran'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile şehit Başçavuş Volkan Külekçi ile şehit Piyade Er Yunus Emre Duran'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.



Orgeneral Akar, ilk ziyaretini Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli Külekçi'nin Etimesgut ilçesinde oturan ailesinin evine gerçekleştirdi.



Şehidin eşi Sibel, kızları Cansu ve Elif Su'nun yaşadığı evi ziyaret eden Akar, başsağlığı dileklerini iletti.

ÇOCUKLARIN ÖZÇEKİM İSTEĞİNİ KIRMADI



Orgeneral Akar'ın, şehidin ailesinin oturduğu apartmandan çıkışını bekleyen iki çocuk, komutanı görünce telefonlarını çıkartarak, "Selfie yapabilir miyiz?" diye sordu.



"Hadi yap bakalım." diyen Orgeneral Akar, çocukların yanına geldi. Çocukların özçekimi sırasında fotoğraf karesinde yer almaları için orgeneraller Çolak, Ünal ve Dündar'ı da çağıran Akar, "Çok şanslısın, Genelkurmay Başkanı ve iki kuvvet komutanı..." ifadesini kullanarak, çocukları sevdi.



Akar ve komutanlara şehidin oturduğu siteden çıkarken çevrede toplanan vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Orgeneral Akar vatandaşların sevgi gösterilerine eliyle selamlayarak karşılık verdi.



Komutanlar daha sonra Kayseri'de bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Er Yunus Emre Duran'ın ailesinin Şentepe semtindeki evini ziyaret etti.



Komutanlar, burada şehidin annesi Selver ve babası Mahmut Duran'a başsağlığı diledi. Mahmut Duran, Orgeneral Akar'ı uğurlarken makam aracına kadar eşlik etti.