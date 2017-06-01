Komuta kademesinden şehit ailesine taziye ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Şırnak'ta şehit olan 13 askerden 7'si için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Ankara'da şehit Aydoğan Aydın'ın ailesini ziyaret etti.



Akar ve kuvvet komutanları, taziye için şehit Tümgeneral Aydın'ın ailesinin kaldığı Merasim Sokak'taki askeri lojmana gitti.







Orgeneral Akar, Aydın'ın eşi Nuray Aydın ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.







