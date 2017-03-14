Kömür madenindeki 17 kişi öldü

Çin'in kuzeydoğusunda geçen hafta yaşanan maden kazasında mahsur kalan 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Heylongciang eyaletinde geçen hafta bir kömür ocağında çıkan yangın ve daha sonra oluşan göçük nedeniyle mahsur kalan madencilerin tamamının yaşamını yitirdiği belirlendi.



Yangın, madendeki elektrik tellerinin alev alması sonucu çıkmış ve işçilerin çalıştığı ocağın tavanı çökmüştü. Göçükten 256 maden işçisi kurtarılmış, 17 işçi ise mahsur kalmıştı.