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10 Mart 2017 09:42 | Son Güncelleme: 10 Mart 2017 09:44

Kömür madeninde 17 işçi mahsur kaldı

Çin'in kuzeydoğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 17 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.

Kömür madeninde 17 işçi mahsur kaldı

Şinhua ajansı, Heylongciang eyaletindeki maden ocağında yangın çıktığını duyurdu.

Elektrik tellerinin alev alması sonucu işçilerin çalıştığı kömür madeninin tavanı çöktü.

Göçük olduğunda madende bulunan işçilerden 256'sı kurtarılırken 17'si mahsur kaldı.

Yetkililer, mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Etiketler: çinmadengöçük


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