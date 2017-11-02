Komşularla ticarette milli para kullanımı artacak

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'ye coğrafi olarak yakın ülkelerle yerel para birimleriyle ticaretin artırılması için çalışma yaptıklarını belirterek, "Artık milli paramızla ticaret yapabilir hale gelmemiz lazım." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracat ve ithalatta yerel para birimlerinin kullanılmasına ve e-ticarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Dünyada rezerv para birimi olarak dolar ve avronun üstünlüğün olduğu bir sistemin kurulduğunu ifade eden Zeybekci, başka para birimlerinin ve elektronik paraların sisteme girmesi için dünyada çalışma yapıldığını söyledi.



Zeybekci, dünyada elektronik ticaretin çok hızlı geliştiğinin altını çizerek, e-ticaret ve elektronik paradaki gelişmelerin engellenemeyeceğinin altını çizdi.



"TİCARET YAPABİLİR HALE GELMEMİZ LAZIM"



Gelişmiş ülkelerde elektronik ticaretin toplam ticaretteki payının yüzde 12 olduğunu ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:



"Bu oran gelişmekte olan ülkelerde yüzde 6-7 aralığında. Bu her yıl yüzde 15 artıyor. Beş sene sonra dünyada bildiğiniz bütün doğrular yanlış hale gelecek. Yanlış bildiğiniz her şey doğru hale gelecek. O da şu elektronik para, bitcoin gibi. Önümüzdeki sene Japonya yeniden elektronik bir para birimi ile piyasada başka şekilde yer almaya başlayacak. Buradan şuraya döneceğim, bütün bu gelişmelerin olduğu ortamda bizim de artık milli paramızla ticaret yapabilir hale gelmemiz lazım."



"TÜRK LİRASI KULLANIMI YÜZDE 15 SEVİYESİNDE"



Türkiye'nin toplam dış ticaret hacmi içinde Türk Lirası'nın kullanımının yüzde 15'ler seviyesine geldiğini belirten Zeybekci, şöyle devam etti:



"Burada bir parantez içerisinde bir başka bölüm var, altın ticareti de kullanıldığı için onu gerçek dış ticarette kullanıldı olarak görmüyorum. Onu dışarı koyarsak hala yüzde 6-7'ler seviyesinde ve bu nasıl bir imkan veriyor size? Kendi milli paranız rezerv para haline gelmiş oluyor. Vermiş olduğunuz cari açık, yüzde 4 seviyesinde. Dış ticaretteki cari açığın yüzde 1’ini veya 1,52'sini kendi paranızla verdiğiniz zaman, dışarıdan dış finansmanla finanse etmek zorunluluğunuz bitiyor. İçeri dönüyorsunuz, içeride milli paranızla cari açık verir ve bunu da finanse eder hale geliyorsunuz. Veyahut kurdaki dalgalanmalardan o kadar çok etkilenmiyorsunuz. Bu herkesin işine yarıyor. Rusya’nın da işine yarıyor, İran’ın da işine yarıyor, Türkiye’nin de işine yarıyor. Çin’in de Japonya’nın da işine yarıyor."



