Komşuda işsizliğin gerilemiş hali: Yüzde 23

Ülkede işsizlik oranı Ekim 2016'da yüzde 23'e düştü.

Yunanistan'da işsizlik geçen yılın ekim ayında yıl içerisindeki aşağı yönlü seyrini devam ettirerek yüzde 23'e geriledi.



Yunanistan İstatistik Kurumunun (ELSTAT) açıkladığı verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Mart 2012'den bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor.



Ülkede işsiz sayısı Ekim 2016 verilerine göre 1 milyon 102 bine gerilerken, istihdam edilen kişi sayısı ise 3 milyon 688 bine yükseldi. En yüksek işsizlik oranının görüldüğü 15-24 yaş arası gençlerde ise oran yüzde 44,8'e geriledi.



Avro bölgesinde en yüksek işsizliğe sahip olan ülkede işsizlik oranı bölge ortalamasının iki katından fazla.



