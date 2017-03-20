Komiser yardımcılarının mezuniyet heyecanı

Emniyet Genel Müdürlüğünün amir ihtiyacını karşılamak üzere emniyet bünyesinden alınarak yetiştirilen 976 komiser yardımcısı diplomalarını, törenle aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün amir ihtiyacını karşılamak üzere emniyet kadrosundan alınarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde eğitim verilen 99'u kadın 976 komiser yardımcısı mezun oldu.



Komiser yardımcılarının mezun olması dolayısıyla Polis Akademisinin Gölbaşı yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Polis Akademisi Başkanı Pof. Dr. Yılmaz Çolak ve akademik kadronun yanı sıra, emniyet genel müdür yardımcıları ile bazı daire başkanları ve mezunların aileleri katıldı.



Emniyet Genel Müdürü Altınok, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve geleceği için çok büyük bir mücadele verildiğini, Ortadoğu'da yeni bir sınır çizmeye çalışanlar ile terör örgütleri PKK ve DEAŞ'la uğraştıklarını belirtti.

"YERİ GELİYOR BU KAHRAMAN TEŞKİLAT ŞEHİTLER VERİYOR"



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini anımsatan Altınok, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Her şeyden daha acı olan içimizde yetiştirdiğimiz, zamanında ekmeğimizi paylaştığımız, içimizde barınan, farklı kutsal değerleri perde edip bizi içten vurmaya kalkan hainlerle uğraşıyoruz. Bizim terörle mücadelede dahi 'Masum vatandaşlarımızın canı yanar' diye kullanmadığımız kobra helikopterlerle masum, hiçbir günahı olmayan sabi sübyanı bombalayan hain bir teşkilatla uğraşıyoruz. Hain bir yapıyla uğraşıyoruz. TBMM'ye, milletinin iradesinin tecelli ettiği yüce Meclise bu milletin vergileriyle alınmış olan F-16'larla bomba atan hainlerle uğraşıyoruz. PKK'yla uğraşmak bir şey değil, çıkıyoruz silahımızla mücadele ediyoruz, yüreğimizle ediyoruz, yeri geliyor bu kahraman teşkilat şehitler veriyor."



"MİLLİ İRADENİN DIŞINDA HİÇ KİMSEYİ TANIMAYACAĞIZ"



Altınok, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, milletin iradesiyle seçilmiş meşru hükümetin dışında hiçbir yerden emir almayacaklarının altını çizdi.



Emniyet Teşkilatının içerisine dışarıdan hiçbir yapının sızmaya çalışmasına müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Altınok, bu milletin emniyet teşkilatı olarak, milletin ve milli iradenin dışında hiç kimseyi tanımayacaklarını söyledi.