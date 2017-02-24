Komandolar "mavi bere" taktı

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında komando eğitimlerini tamamlayan asteğmen ve astsubaylar yemin ederek, mavi bere taktı.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında komando eğitimlerini tamamlayan asteğmen ve astsubaylar yemin etti.



KOMANDOLAR "MAVİ BERE" TAKTI



Komutanlıkta düzenlenen yemin törenine, Okul Komutanı Albay Selçuk Emirdağ ile Eğirdir Kaymakamı Abdullah Aktaş, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ve askerlerin aileleri katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eğitimlerini tamamlayan asteğmen ve astsubaylar, Türk bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin etti.



Törende konuşan Albay Selçuk Emirdağ, bugün gerçekleştirilen yemine, yerde olanlar kadar göktekilerin de şahit olduğunu söyledi. Komandoların yüzyıllardır devletini koruyan, düşmana korku salan bir görevi yaptığını dile getiren Emirdağ, şöyle konuştu:



"Unutmayın bizim için devlet kutsaldır. İnsanlar geçici, makamlar kalıcıdır. Devletimize ne dokundururuz, ne de laf söyletiriz. Onun içindir ki devletler kurduk, imparatorluklar yönettik. Tarihin her döneminde fitne ve fesat yuvalarıyla uğraştık. Her defasında da mazlum ağını zalimlerin yanına bırakmadık. Adaletle büyük devletler kurduk, şimdi de duyulan yükselen Türk devletinin ayak sesleridir."



Konuşmanın ardından asteğmen ve astsubaylar, komando beresi taktı. Tören, ailelerin çocuklarıyla buluşmasıyla sona erdi.