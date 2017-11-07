Kolombiya'da mayın patlaması

Barış anlaşmasına rağmen sık sık çatışmaların yaşandığı ve silahlı grupların varlık göstermeye devam ettiği Narino yönetim bölgesinde mayına basan bir asker öldü.

Kolombiya'nın Narino yönetim bölgesinde mayına basan bir askerin öldüğü bildirildi.



Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki yönetim bölgesi Narino'nun Tumaco kenti kırsalında koka bitkisi sökümü yapan askerlerden birinin bölgede döşeli mayına basmasıyla patlama oldu.



Patlamanın ardından bölgedeki askeri hastaneye kaldırılan askerlerden biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kolombiya ordusundan yerel basına yapılan açıklamada, mayının Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen muhaliflerince döşendiğini belirtildi.



Narino yönetim bölgesi ve özellikle Tumaco kenti, ülkede imzalanan barış anlaşmasına rağmen halen yaşanan şiddet ve çatışmayla gündeme geliyor.



FARC'ın silah bırakmasının ardından boşalan bölgelerde hakimiyet sağlamak isteyen silahlı gruplar, paramiliter yapılanmalar ve uyuşturucu çeteleri gibi birçok aktörün mücadelesine sahne olan bölgede en son geçen ay koka sökümü yapan askerler ve köylüler arasında olaylar çıkmış ve 6 köylü hayatını kaybetmişti.



Hükümet, köylülere FARC'ın muhaliflerince ateş açıldığını duyurmuştu. Soruşturmanın halen devam ettiği olay sonrası Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, yardımcısı Oscar Naranjo'yu Tumaco'ya olayları yerinde incelemesi için göndermişti.