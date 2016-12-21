Kolombiya'da kargo uçağı düştü

Kolombiya'nın Puerto Carreno kentinde nakliye uçağının düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Puerto Carreno kentinde nakliye uçağının düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.



Kolombiya Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Puerto Carreno kentinden Bogota'ya gitmek üzere havalanan Boeing 727 tipi nakliye uçağının kalkıştan 3 dakika sonra düştüğü belirtildi.



Uçakta bulunan 6 kişiden yalnızca biri kurtulabildi.



Nakliye uçağının, havayolu taşımacılık şirketi Aerosucre'ye ait olduğu ve kazanın ardından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA