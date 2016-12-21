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21 Aralık 2016 09:26 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2016 09:28

Kolombiya'da kargo uçağı düştü

Kolombiya'nın Puerto Carreno kentinde nakliye uçağının düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da kargo uçağı düştü

Kolombiya'nın Puerto Carreno kentinde nakliye uçağının düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Puerto Carreno kentinden Bogota'ya gitmek üzere havalanan Boeing 727 tipi nakliye uçağının kalkıştan 3 dakika sonra düştüğü belirtildi.

Uçakta bulunan 6 kişiden yalnızca biri kurtulabildi.

Nakliye uçağının, havayolu taşımacılık şirketi Aerosucre'ye ait olduğu ve kazanın ardından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


Kaynak: AA

Etiketler: kargo uçağıkazakolombiya


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