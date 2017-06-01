Kolombiya'da ELN'den polise saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Campamento kentinde ELN saldırısına uğrayan polislerin, olayın gerçekleştiği bölgeye bir ihbar sonrası gittiği belirtildi.

Kolombiya’nın Campamento kentinde, Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) düzenlediği saldırıda bir polis hayatını kaybetti, iki polis yaralandı.



Hükümet ile Ekvador'un başkenti Quito'da barış görüşmelerine devam eden ELN'nin, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Campamento kentinde gerçekleştirdiği saldırı bir polisin ölümü, biri kadın iki polisin yaralanmasıyla sonuçlandı.



Yerel basına konuşan bir polis yöneticisi, saldırının güvenlik güçlerinin bölgeden gelen bir kavga ihbarına gittiği sırada düzenlendiğini söyledi.



Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas olay sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırının meydana geldiği bölgede sorumluların yakalanması için operasyonların devam ettiğini duyurdu.



Aynı yönetim bölgesinde, ordunun birkaç gün önce düzenlediği operasyonda 4 ELN mensubu yakalanmıştı.



Kolombiya hükümeti ile ELN arasında Quito'daki Cashapamba Cizvit merkezinde 7 Şubat'ta törenle başlayan görüşmelerin ikinci turu da Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde devam ediyor.



İlk turu 6 Nisan'da sona eren görüşmelerin ardından taraflar belirlenecek bir pilot bölgede mayın temizleme çalışmalarının yürütüleceğini ilan etmişti.



Ekvador’un yeni Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun da destekleyeceklerini açıkladığı görüşmelerin ikinci turu da bu ülkenin başkenti Quito'da 17 Mayıs'ta başlamıştı.



Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.