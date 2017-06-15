Kolombiya, ABD'nin glifosatlı ilaçlama talebini reddetti

Kolombiya Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanı Murillo'nun, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın, koka bitkisi yetiştirilen alanların uçaklardan glifosatla ilaçlanması talebini reddettiği belirtildi.

Kolombiya Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanlığının, ABD'nin, koka bitkisi yetiştirilen alanların glifosatla ilaçlanması yönündeki talebini reddettiği bildirildi.



Kolombiya basınındaki haberlere göre, Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanı Luis Gilberto Murillo, başkent Bogota'daki "Sürdürülebilirlik Zirvesi"nde yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ülkede koka bitkisiyle mücadele çerçevesinde arazilere havadan glifosatlı ilaçlama yapılarak geri dönülmesi talebini reddettiklerini belirtti.



Murillo, "Kolombiya bir daha havadan glifosatlı ilaçlama yapmayacak. Hükümetin kararı böyle ve ABD’nin bu yöndeki taleplerini dikkate almayacağız." ifadesini kullanarak, havadan gelişigüzel yapılan ilaçlamanın sadece çevreye değil insan sağlığına da zarar verdiğini kaydetti.



Tillerson'ın, "Eğer bu alanları temizlemek için bizim yardımımıza ihtiyaçları varsa, bu ilaçlama uygulamasına şimdi başlamalıyız. Onlara bu şekilde baskı yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerinin yer aldığı haberlerde, Kolombiya'nın, Anayasa Mahkemesinin Mayıs 2015'te aldığı bir kararla uçaklarla glifosatlı ilaçlama yapmayı durdurduğu bilgisi paylaşıldı.



Tarım arazilerindeki yabani otlarla mücadelede kullanılan glifosatın, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından yayınlanan bir raporda "DNA ve kromozom hasarı yaptığı" ve kanserojen madde olduğu ifade edilmişti.



DSÖ ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından daha sonra yayınlanan ve glifosatın kansere neden olmadığını öne süren raporlara yoğun tepki gösteren sivil toplum kuruluşları, raporun ilacın üreticisi ABD merkezli bir firma ile birlikte hazırlandığını iddia etmişti.