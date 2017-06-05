Koleradan 676 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 676'ya yükseldiğini bildirdi.

DSÖ Yemen ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, cuma gününden bu yana ülkede kolera nedeniyle 71 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.



Buna göre, 27 Nisan'dan bu yana 19 vilayette salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 676'ya ulaştı.



Açıklamada ayrıca ülkede 86 bin 400'den fazla şüpheli vaka tespit edildiği aktarıldı.



Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.