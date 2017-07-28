Kokpit camı çatlayan uçak Çanakkale'ye acil iniş yaptı

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova: Sayın Çanakkale Valimiz Orhan Tavlı'dan aldığım bilgilere göre 189 yolcumuz burnu bile kanamadan buraya iniş yaptı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Lefkoşa-İstanbul seferini yapan uçağı, dolu nedeniyle kokpit camının çatlaması üzerine Çanakkale'ye acil iniş yaptı.



THY'nin Ercan Havaalanı'ndan kalkan ve Lefkoşa-İstanbul seferini yapan, "TK969" sefer sayılı Airbus A321 tipi "Balıkesir" isimli uçağın, dolu nedeniyle kokpit camı çatladı.



Bunun üzerine pilot, 189 yolcusu bulunan uçağın Çanakkale Havaalanı'na acil inişi için izni istedi.



Ardından kokpit camında ve burun bölümünden hasar oluşan uçak Çanakkale'ye iniş gerçekleştirdi.



Bir dizi ziyaret için Çanakkale'de bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova'da havaalanına gelerek, yolcularla görüştü.



Berova, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nde talihsiz bir doğal afet yaşandığını hatırlattı.



Dolu ve sağanağın bölgede etkili olduğuna işaret eden Bakan Berova, şunları kaydetti:



"Talihsiz doğal afet olayına bağlı olarak uçağın zarar görüp Çanakkale'ye indiğini öğrendik. Bunun ardından hemen havaalanına gelerek burada yolcularımız ile görüştük. Sayın Çanakkale Valimiz Orhan Tavlı'dan aldığım bilgilere göre 189 yolcumuz burnu bile kanamadan buraya iniş yaptı. Uçağın ön kokpit camı ile burun kısmının hasar aldığını gördük. Ben öncelikle uçağın kaptan pilotuna teşekkür ediyorum. Böyle zor bir halde uçağı sağ salim buraya indirebilmiş. Çok şükür ki bir tek yolcumuzda dahi hasar yok. Böylelikle gelmiş ve geçmiş olsun diyorum. Yolcularımız Çanakkale Valiliğimizin konukseverliğinde misafir edilecekler. Daha sonra da yolculuklarına devam edecekler."