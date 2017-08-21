Koçovası sarımsağı alıcısını bekliyor

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesine bağlı Koçovası Mahallesi'nde 3 bin 500 dekar arazide üretilen sarımsağın hasadı tamamlandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesine bağlı Koçovası Mahallesi'nde 3 bin 500 dekar arazide üretilen Koçovası sarımsağının hasadı tamamlandı.



Yüz hanelik mahallede bin 600 rakımda ekimi yapılan sarımsak kendine has tadı, kalitesi, dayanıklılığı ve aromatik özelliğiyle de Kastamonu'nun Taşköprü sarımsağına rakip görülüyor.



İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muttalip Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış şartlarına karşı dayanıklı olması nedeniyle Koçovası sarımsağının tüccarlar tarafından yerinde satın alındığını söyledi.



Söz konusu sarımsağın coğrafi işareti ve marka patentinin alınması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Kurt, şunları kaydetti:



"Koçovası sarımsağının markalaşması sağlamak adına, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile İlçe Tarım Müdürlüğümüz arasında Coğrafi İşaret Teknik Destek projesini hayata geçirdik. Sarımsağımızın tadı, kalitesi, dayanıklılığı, kokusu, keskinliği ve en önemlisi iriliğiyle Taşköprü sarımsağına rakip olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz. Bu yıl havaların yağışlı olması nedeniyle bereketli bir hasat dönemi oldu. Bu nedenle sarımsağın kilogramı iriliğine göre 3-3,5 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor."