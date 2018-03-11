Kocaman'dan galibiyet açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, 2-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilişkin, zirve yarışından kopmamak adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor mağlubiyetlerinin ardından Malatya deplasmanının kendileri için 'ligde var olma' maçına dönüştüğünü belirtti.

Oynanan futbolun ötesinde kazanma ihtiyacıyla mücadele ettiklerini aktaran Kocaman, rakiplerinin ise kolay gol yemediğini ve dirençli bir futbol sergilediğini anlatarak, "Maça kolay başladığımızı söyleyemem. Malatyaspor'un son haftalardaki sonuçları ortada. İyi oyunla topa hakim oldular. Bizim oyuna katılmamızı zorladılar." dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında topun kontrolünü ele almak için sahaya çıktıklarını dile getiren Kocaman, şöyle devam etti:

"Net hızlı ataklar yaptık. Bunlar maçı koparacaktı başaramadık. İkinci gole kadar maç bir gitti bir geldi. Üst grupla bağımızın kopmaması adına önemli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki hafta Galatasaray'la karşılaşacağız. Galatasaray'ı yenmeyi başaracağız."

Bir gazetecinin, "Hocam taç olayına ilişkin örnek vermiştiniz. Yanlış anlaşıldığınızı veya doğru şeyin doğru kişiler tarafından anlaşıldığına inanıyor musunuz?" sorusu üzerine ise şöyle konuştu:

"Ben yanlış anlaşıldığını düşünmüyorum. Yanlışa doğru büküldüğünü düşünüyorum sözlerimin her zaman olduğu gibi. Çok net bir şekilde oradaki baskı ortamını anlatmaya çalıştım. Maçtan sonra tadımız da yoktu, belki bir kaç şakası da yapılacak bir işin bu hale doğru götürülmesi hakikaten ülkemizdeki futbol ortamının garipliğini bir kez daha gösteriyor. Tekrar hatırlatmakta fayda var mı bilmiyorum. Bu oyunda avantajlarından ötürü birisi topu alıp hızlı bir şekilde attığı zaman hakemin bunu durdurması lazım eğer yanlışsa. Ben şakalaşmak için dalga geçmek için söyledim. Taç hırsızlığı diye söylemiştim. Farklı taraflara götürenler olduğunu biliyorum. Tekrar söylüyorum sahadan atılan, kenardan atılan var ya taç, ona söylemiştim."

Aynı gazetecinin "Bu olayın aynısı bu hafta da yaşandı." demesi üzerine de Kocaman "Takdiriilahi demek lazım. İlginç şeyler oluyor. Umarım biraz daha doğal seyrine döner. Zaten tek temennim, amacım, isteğim, dileğim bu doğal seyrine dönmesi. Antrenörlerin, futbolcuların kendi birikimleriyle, yetenekleriyle kendi içlerinde bu kavgayı meşru kurallar içerisinde vermeleri gerek. Ondan sonra da yenilenin yeneni tebrik ettiği, yenenin de yenilene geçmiş olsun dediği bir ortam oluşur." diyerek sözlerini tamamladı.