Kocaman, Fenerbahçe'ye doğru

Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımı teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gitmek için izin istediği, yönetim kurulunun da bu talebi anlayışla karşıladığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"28 Ekim 2014’ten bu yana beraber çalıştığımız teknik direktörümüz Aykut Kocaman dün futbol komitemizle bir araya gelerek Fenerbahçe Kulübüne gitmek üzere izin istemiştir. Futbol komitemiz konuyu bugün toplanan yönetim kurulumuza götürmüş ve dün gerçekleşen görüşmenin detayları ele alınmıştır. Yönetim kurulumuz hocamızın bu talebini anlayışla karşılamıştır."



Aykut Kocaman'ın 2018 yılına kadar Konyaspor Kulübü ile sözleşmesinin bulunduğu hatırlatılarak, açıklamada ayrıca şöyle denildi:



"Yönetim kurulumuz ve camiamız bu süreçte kendisinin uzun yıllar Konyaspor’da görev yapması yönünde irade koymuştur. Fakat hocamızın ayrılma konusunda ısrarı üzerine böyle bir karar alınmıştır. Kendisine, şehrimize yaşattığı bu gurur ve üstün başarı için teşekkür ediyoruz. Hocamıza yeni görevinde ve hayatında başarı, sağlık, mutluluk diliyoruz."