Kocaeli'de trafik kazası: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karamürsel istikametine giden Hacı Alabaş'ın kullandığı 06 LIU 28 plakalı otomobil, D-130 karayolu Yüzbaşılar Mahallesi mevkisinde trafik ışıklarında bekleyen Fatih Güneş idaresindeki 41 HK 289 plakalı otomobile çarptı.



Kazada, sürücüler Alabaş ve Güneş ile Hacı Alabaş yönetimindeki araçta bulunan Kazım Kırcalı yaralandı.



Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle yolun Karamürsel yönünde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA