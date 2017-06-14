Kocaeli yeni stadı için gün sayıyor

Kocaeli'de yapımı süren, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması hedeflenen 33 bin kişilik stadyumun ağustos ayında futbol oynanacak duruma geleceği bildirildi.

Kocaeli'de yapımı süren, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması hedeflenen 33 bin kişilik stadyumun ağustos ayında futbol oynanacak duruma geleceği bildirildi.



Kentte görev yapan basın mensuplarına stadyumu gezdiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar (sol), burada yaptığı açıklamada, stadyumun inşa çalışmalarının yüzde 98 oranında tamamlandığını belirtti.